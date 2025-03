Frederico Volkmann comenta postura de Joanã na série Neemias: ‘Garoto mimado’ Ator retorna à RECORD após quase dez anos, quando conquistou o público como o pequeno Nobá em A Terra Prometida Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 28/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Frederico Volkmann faz primeiro papel adulto na RECORD em Neemias

Frederico Volkmann está de volta à RECORD após quase dez anos, quando conquistou o público ao interpretar o pequeno Nobá em A Terra Prometida (2016). Mais maduro, ele encara o desafio de viver Joanã em Neemias, que estreia em 8 de abril, na tela da emissora.

“Tem sido muito importante esse retorno. É um outro momento da minha carreira e da vida, quando fiz A Terra Prometida era muito novo, tinha 15 anos. As pessoas me viam como criança, agora, em Neemias, é uma transição para o jovem adulto. Tem gente [da equipe] que nem me reconhece. É muito legal essa diferença”, afirmou o ator ao site oficial.

Para viver Joanã, que faz parte do núcleo dos vilões que exploram Jerusalém e prometem atrapalhar a vida de Neemias (Mario Bregieira), Frederico se dedicou bastante à preparação. O ator elogiou a preocupação da produção em dar a estrutura necessária para o desenvolvimento do trabalho:

“Os preparadores [de elenco] são ótimos e eles fizeram esse trabalho de nos ambientar e explicar a origem dos nossos personagens. É um cuidado que faz falta”.

Na trama, Joanã é filho de Tobias (Homero Ligere), o principal aliado de Sambalate (Tatsu Carvalho) na tentativa de manter a exploração dos moradores de Jerusalém.

“Ele é um típico garoto mimado que cresce nesse meio de homens tóxicos e impositivos. É legal enxergar essas nuances, de como as pessoas se comportam diante do contexto de guerra, porque tem um povo totalmente abalado, passando fome. E tem os líderes de Samaria, que somos nós, e como nossos personagens agem frente as disparidades de situações de vida”, refletiu Frederico.

Frederico Volkmann destaca importância da preparação para a série

O ator aproveitou para elogiar a troca com seus principais companheiros de cena, Homero Ligere e Tatsu Carvalho: “Todo o nosso núcleo é maravilhoso. Amei contracenar e criar essa relação que sai da ficção e vai para a vida. É muito bom quando você tem um ambiente de trabalho gostoso”.

A arte sempre esteve presente na vida de Frederico, que nas redes sociais compartilha vídeos de shows com sua banda e também mostra sua habilidade com a pintura de quadros. E o ator é irmão de outro jovem artista conhecido do público, Sérgio Malheiros. A relação de cumplicidade e troca existe não só na parte pessoal, mas também na vida profissional dos dois.

Com a proximidade da estreia da série, Frederico adiantou o que o público pode esperar da produção: “É curta, mas com fortes emoções. Está todo mundo muito animado. São personagens que nos prendem e conta com cenas muito emocionantes”.

Escrita por Raphaela Castro e com direção de Felipe Cunha, Neemias estreia dia 8 de abril, às 22h45, na RECORD. Enquanto isso, reveja todas as emoções de A Rainha da Pérsia no PlayPlus.com.

Confira: Elenco de Neemias constrói muro durante a preparação para a série

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Por Ana Mello, Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial Neemias estreia em abril na tela da RECORD e para dar vida aos personagens da série, os atores tiveram uma preparação intensa. Em uma das etapas, o elenco viveu a experiência de construir um muro com as mesmas dificuldades da época. Além de colocar literalmente a mão na massa, eles tiveram que enfrentar calor e trabalhar com água racionada. Mas, tudo isso foi feito com muita segurança e profissionalismo. Em depoimentos exclusivos, os artistas elogiaram a iniciativa da produção e do diretor Felipe Cunha, e relataram como a vivência ajudou na construção dos personagens.