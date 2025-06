'A gente imaginava que poderia voltar', revela Antony sobre eliminação da DR | Live do Eliminado

Após se tornarem o sexto casal a deixar o Power Couple, na eliminação da DR de quinta-feira (12), Ana Paula e Antony falaram no Especial Selfie Service Live do Eliminado desta sexta-feira (13) a respeito de suas expectativas para a berlinda que disputaram com Adriana e Dhomini e Nat e Eike. "A gente imaginava que poderia voltar", revelou o ator e modelo. Ele e a influenciadora acreditavam na eliminação de Nat e Eike, que julgaram serem ingênuos. "Não sustentavam muito os embates", avaliou Antony.



