Ana Paula e Antony revelam decepção com Adriana: 'Nós não esperávamos isso' | Live do Eliminado

Enquanto participavam do Especial Selfie Service Live do Eliminado, na tarde desta sexta-feira (13), Ana Paula e Antony assistiram a um vídeo onde Adriana comentava o resultado da eliminação da DR com Nat e Eike. No trecho, a esposa de Dhomini afirmava ter convicção de que o casal do Piauí deixaria o reality show por conta de sua postura no confinamento. Tal declaração surpreendeu os ex-aliados. "Nós não esperávamos isso da Adriana", desabafou Antony. "Controle emocional quem não teve foi o Dhomini", continuou ele. "Mesmo assim mantemos o respeito pela Adriana", complementou. Antony ainda disse que Adriana está sendo falsa no jogo. "É uma decepção", concluiu Ana Paula.



