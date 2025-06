André diz como reagiria em treta com Dhomini: 'Quebraria ele ao meio' | Live do Eliminado

O Especial Selfie Service Live do Eliminado desta sexta-feira (20), com Silvia e André, começou pegando fogo! Uma das primeiras perguntas feitas ao casal foi como eles reagiriam se estivessem no lugar de Carol e Radamés durante a treta com Dhomini, durante uma das formações de DR da temporada. "Quebraria ele ao meio", disse o motorista executivo. "Eu ia chamar ele de tudo quanto era nome", garantiu a produtora de eventos. "Ele mostrou muito bem quem é ele", acrescentou André em seguida. Ele ainda afirmou que não conseguiria ficar parado, igual Radamés ficou, diante de uma situação como aquela.



