Bia e Gui especulam motivos de terem sido eliminados do Power Couple | Live do Eliminado

Na tarde desta sexta-feira (30), durante o Especial Selfie Service Live do Eliminado, Bia e Gui foram questionados sobre quais os motivos de eles terem sido eliminados do Power Couple. “Eu acho que foi essa questão da gente ser muito tranquilo”, especulou o ator. “A gente não quis forçar nada”, acrescentou ele. Gui também disse que ele e a companheira sempre tentaram lidar com os outros casais com muito respeito, e que se consideravam ativos nas tarefas da Mansão Power.



