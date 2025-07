Eike diz que Carol e Radamés fazem vitimismo no Power Couple | Live do Eliminado

Recém-eliminado do Power Couple, o casal Nat e Eike participou nesta sexta-feira (4) do Especial Selfie Service Live do Eliminado. Durante o papo, a influenciadora e o ator falaram sobre os sentimentos após a saída do reality show. "Depois que a gente virou a página, a gente ficou de boa", declarou Nat. "É de fato como a gente é", acrescentou ela. Eike então afirmou que manteve uma relação muito tranquila com Carol e Radamés durante o confinamento. "A gente não está fazendo vitimismo igual a eles", avaliou. Eike também disse que a judoca já perdoou Dhomini, mas que mantém a rivalidade viva por conta do jogo.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.