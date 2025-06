'Ela tentava nos manipular', afirma André sobre relação com Carol | Live do Eliminado

Após assistirem a reação de Carol, Radamés, Tali e Rafa à eliminação de Silvia e André, no Especial Selfie Service Live do Eliminado desta sexta-feira (20), o casal comentou sua relação com os ex-aliados. "Ela tentava nos manipular", afirmou o motorista executivo sobre a judoca. "Eu não fui falsa com ela", se defendeu a produtora de eventos. Ela ainda declarou que não tinha um jogo com Dhomini, e só interagia com ele e Adriana por educação. "Ela que vinha e jogava uns veneninhos", disse Silvia sobre a esposa do empresário. O casal também comentou que percebia uma proximidade maior entre Carol e Tali.



