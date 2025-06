'Ele é ridículo, do início ao fim', dispara Ana Paula sobre Radamés | Live do Eliminado

Durante o Especial Selfie Service Live do Eliminado desta sexta-feira (13), Ana Paula não teve papas na língua ao comentar a reção de André e Radamés ao retorno de Nat e Eike da DR. "Ele é ridículo, do início ao fim", disparou a influenciadora sobre o ex-jogador de futebol. "Totalmente fantoche da mulher", acrescentou em seguida. O casal também disse acreditar que Nat e Eike devem se aproximar dos rivais. "Ser amigos da Carol e Radamés, da Silvia e do André", especulou Antony.



