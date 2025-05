'Estou com ódio', desabafa Giovanna após eliminação do Power Couple | Live do Eliminado

Giovanna e Diego, o primeiro casal a deixar o Power Couple, participaram nesta sexta-feira (9) da Live do Eliminado com Lucas Selfie. Durante o bate-papo, Giovanna demonstrou indignação com a eliminação e afirmou estar sentindo "ódio e raiva". Já Diego apontou possíveis motivos que, na sua visão, levaram à saída do casal do reality.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.