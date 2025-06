Kadu chora após rever bate-boca com Dhomini na treta do banheiro | Live do Eliminado

O Especial Selfie Service Live do Eliminado desta sexta-feira (27), com Cris e Kadu, mexeu com os sentimentos do nono casal a deixar o reality show. Em determinado momento, após rever o bate-boca que teve com Dhomini, na discussão que ficou conhecida como treta do banheiro, o ator não conteve a emoção e chorou. “Nem em novela tem isso”, disse Kadu. “Houve uma quebra de palavra”, explicou ele. Depois, Cris deu sua opinião sobre o ocorrido. “Achei ele covarde”, disparou. “Viver isso foi uma experiência bem louca”, acrescentou a influenciadora. Ela também declarou que o embate fez mal para ela e o marido. “Não soube nem reagir”, avaliou.



