Live do Eliminado: Assista à íntegra do Especial Selfie Service com Emilyn e Everton | Power Couple

Emilyn e Everton foram os quintos eliminados da sétima temporada do Power Couple e se despediram do game na noite de quinta-feira (5). O casal marcou presença no Especial Selfie Service Live do Eliminado desta sexta-feira (6). Durante o papo, eles assistiram a trechos dos principais acontecimentos da Mansão Power, compartilharam suas opiniões sobre fatos polêmicos e participaram de atividades de apontamento sobre os participantes que continuam no reality show. Assista à conversa na íntegra!



