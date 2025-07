Nat relembra polêmica da calcinha: 'Fiquei muito constrangida' | Live do Eliminado

Na tarde desta sexta-feira (4), durante o Especial Selfie Service Live do Eliminado, Nat falou sobre a polêmica da calcinha. A situação, que envolvia a influenciadora, aconteceu após uma das festas, quando Victor deixou uma peça íntima da esposa de Eike pendurada na porta de entrada da Mansão Power. "Eu fiquei muito constrangida", disse ela. "Estava com vergonha", acrescentou. O ator então revelou que Nat pediu para que ele não comentasse o assunto durante o programa ao vivo, mas que ele a desobedeceu pois sentiu que deveria falar. "Nunca imaginei que alguém ia pegar de propósito", ponderou Nat.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.