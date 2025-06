Pós-DR: Cris revela indignação com torcida de Dhomini | Live do Eliminado

Nesta sexta-feira (27), durante o Especial Selfie Service Live do Eliminado, Cris e Kadu comentaram sua eliminação do reality show. “A gente queria que saísse o Eike, porque ele estava do lado do Dhomini”, disse a influenciadora. “Não era o momento da gente ir para essa DR”, avaliou o ator. Depois, ao saber da torcida de Adriana e Dhomini e o impacto dela na votação da DR, Cris revelou seu sentimento a respeito da situação: “Um pouco de indignação de saber que alguém ainda torce pro Dhomini”, declarou. Kadu ainda compartilhou seu ponto de vista sobre o empresário ter uma parcela do público a seu favor, e fez uma análise de seu jogo.



