Talira revela seus dois arrependimentos dentro do Power Couple | Live do Eliminado

Na tarde desta quinta-feira (10), Talira e Rafael Pessina participaram do Especial Selfie Service Live do Eliminado. Durante a conversa, a produtora revelou seus dois arrependimentos dentro do Power Couple. O primeiro foi não ter colocado Gretchen e Esdras para dormir na sala, na semana em que junto do marido foi Casal Power e podia escolher onde os outros casais dormiriam na Mansão. "A gente estava muito preocupado de ser cancelado", contou Tali. Já o segundo arrependimento foi ter jogado pó rosa em Gretchen em um dos Quebra-Power. O décimo casal eliminado do reality show também comentou a polêmica do banheiro que envolveu Kadu e Dhomini.



