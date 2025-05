'Usa Gretchen e Esdras como mentores', diz Eros sobre montagem de grupos | Live do Eliminado

Na Live do Eliminado desta sexta-feira (16), Gi Prado e Eros participaram de uma atividade com fichas para montar grupos: fotinhos de todos os casais para o casal eliminado manipular e ir montando os grupos que eles tiveram a visão de estar se formando na Mansão. O primeiro grupo apontado foi: Eike e Nat, Ana Paula e Antony, Fran e Junior. Apontaram Gui e Bia como casal que estão flutuando por alí e o casal Gretchen e Esdras como sendo usados, por estarem sozinhos: ‘E usa Gretchen e Esdras como vocês são os mentores, o mestre’, disse Eros.



