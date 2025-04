Alerta de quebra-power! Relembre a treta entre Brenda Paixão e Karoline Menezes que fez a Mansão tremer A briga histórica aconteceu durante a sexta temporada do reality de casais e esquentou a Mansão; veja Esquenta|Do R7 15/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/04/2025 - 02h00 ) twitter

Fãs relembram treta icônica entre Brenda e Karol no Power Couple Brasil 6 Reprodução/RECORD

Sempre é uma boa hora para relembrar os momentos que marcaram o Power Couple Brasil. Principalmente se for quebra-power polêmico! A conta oficial do reality de casais está a todo vapor nas redes sociais para fazer um esquenta para o programa que estreia no dia 28 de abril, às 22h30, na tela da RECORD, e aproveitou para relembrar um dos maiores embates da história de todas as temporadas: Brenda Paixão x Karoline Menezes.

No vídeo, as duas aparecem discutindo em alto e bom som na cozinha da Mansão Power, e, após trocarem algumas ofensas, rolou até uma ‘jogada’ de água.

“Tá com o sangue muito quente, vamos esfriar esse sangue”, disparou Brenda após arremessar a água na direção de Karol.

Depois disso, o clima esquentou ainda mais e as participantes tiveram que ser contidas pelos maridos e colegas de confinamento.

Nos comentários, fãs do Power Couple Brasil repercutiram o post: “Foi o melhor Power”, opinou uma. “As duas eram icônicas”, disse outra

“Essa edição foi top”, completou mais uma.

As próprias protagonistas da treta também comentaram, em tom de humor, sobre o ocorrido:

“Que caos”, disse Karol“. Enquanto Brenda brincou: “Esse dia eu fiquei com medo de ter o rostinho desfigurado pelo prato”.

Confira o vídeo abaixo:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia na tela da RECORD no dia 28 de abril, às 22h30.

Veja também:

Até onde você iria com seu parceiro para conseguir vencer o Power Couple Brasil e ainda levar uma boa grana para casa? Os casais das últimas edições do reality da RECORD tiveram que ter muita garra para completar os desafios propostos em cada prova e garantir seu lugar no game! Que tal rever algumas delas e já ir preparando as expectativas para a próxima temporada? Confira!