Andreoli comemora escolha da carreira feita ainda na infância: ‘Que privilégio é ter sucesso na nossa paixão’ Com o mesmo sonho desde criança, o apresentador da RECORD compartilhou um relato emocionante no Dia do Jornalista Esquenta|Do R7 08/04/2025 - 13h38 (Atualizado em 08/04/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Felipe Andreoli comemora dia do jornalista nas redes sociais e fãs reagem Reprodução/Instagram

Uma profissão de muita paixão, sonhos e histórias! No dia 7 de abril, é comemorado do dia do jornalista — profissão de muitos apresentadores e comentaristas da RECORD. Em uma homenagem à carreira, o novo apresentador de Power Couple Brasil, Felipe Andreoli, fez um post nas redes sociais com uma legenda de emocionar os fãs!

“Esse menino de 10 anos jamais imaginou tudo que a profissão que ele escolheu lhe proporcionaria. Que privilégio é ter sucesso na nossa paixão, no caminho que a gente escolheu”, e ainda concluiu: “Obrigado, jornalismo! Sei que muita gente falou para eu não seguir meu coração, mas ainda bem que ta dando tudo certo”.

Nos comentários, fãs elogiaram a determinação do jornalista: “Ainda bem que você seguiu teu coração e não a opinião e menos ainda a vontade dos outros”. E uma amiga comentou: “Amo ter conhecido o Felipe de antes e ter visto esse sonho se realizar. Tô sempre na torcida por ti. Brilha!”.

A esposa de Andreoli e também, apresentadora de Power Couple, Rafa Brites, brincou com a semelhança do pai com o filho: “Pari meu marido”.

‌



Veja a publicação:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia na tela da RECORD no dia 28 de abril