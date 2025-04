Assista agora à coletiva de imprensa do Power Couple Brasil 7 Rafa Brites e Felipe Andreoli comentam detalhes da sétima temporada do reality de casais da RECORD, que estreia nesta terça (29), às 22h30 Esquenta|Do R7 24/04/2025 - 13h59 (Atualizado em 24/04/2025 - 14h05 ) twitter

Assim como o público, o casal apresentador não consegue conter os ânimos para o programa Reprodução/Instagram

Está cada vez mais perto da grande estreia do Power Couple Brasil 7! Se liga nas novidades e spoilers da coletiva de imprensa com Rafa Brites e Felipe Andreoli sobre a sétima temporada do reality de casais da RECORD.

Acompanhe ao vivo!