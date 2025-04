Carelli dá spoiler sobre o Power Couple Brasil 7: ‘Casais vão causar e muito’ Diretor do núcleo de realities da RECORD mostrou que também já está na contagem regressiva para a atração, que estreia no dia 28 de abril Esquenta|Do R7 01/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/04/2025 - 02h00 ) twitter

Rodrigo Carelli promete que casais do Power Couple Brasil 7 vão causar muito Antonio Chahestian/RECORD/ Reprodução Instagram

Parece que não são apenas os fãs que estão ansiosos para o início da nova temporada do Power Couple Brasil. O diretor do núcleo de realities da RECORD, Rodrigo Carelli, fez um post em uma rede social lembrando que falta apenas um mês para a estreia do reality de casais que promete dar o que falar com novas provas, dinâmicas apimentadas, participante polêmicos, e, principalmente, com os novos apresentadores: Felipe Andreoli e Rafa Brites.

“Aqui os casais vão causar e muito! A começar pelos apresentadores!”, enfatizou Carelli na legenda.

Os fãs, que não aguentam mais a espera e estão cheios de expectativas para o início do programa, deixaram vários comentários na publicação do diretor:

“Vai ser sucesso”, escreveu um. “Vocês estão de parabéns. A RECORD tem os melhores realities show”, disse outro.

“Mal posso esperar!”, completou mais uma.

Confira o post abaixo:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia na tela da RECORD no dia 28 de abril, às 22h45.

Veja também: relembre os casais que venceram o Power Couple Brasil

Sob comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 28 de abril na tela da RECORD. Afinal, nada melhor do que marido e mulher para comandar um reality show de casais. Que tal entrar no clima de esquenta e relembrar as duplas campeãs que fizeram história na competição?