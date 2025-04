Fãs de Power Couple vão à loucura após publicação de Carelli: ‘Quero prova raiz, com choro e gritaria’ Sob comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, reality de casais da RECORD estreia no dia 28 de abril, às 22h30, na tela da emissora Esquenta|Do R7 11/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/04/2025 - 02h00 ) twitter

Felipe Andreoli e Rafa Brites comandam o Power Couple Brasil 7 Reprodução/Instagram

O Power Couple Brasil 7 vai voltar à tela da RECORD em grande estilo e com 14 casais! O diretor do núcleo de realities da emissora, Rodrigo Carelli, postou uma nova chamada da atração, que anunciava não só o número de participantes do programa, que estreia no dia 28 de abril, às 22h30, como também os desafios em uma versão cinematográfica protagonizada pelos novos apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites:“Prova de amor: uma odisseia no coração”.

Nos comentários, o público foi à loucura: “Quero prova raiz, com choro e gritaria”, brincou uma internauta. Outro fã do programa comentou: “O melhor reality show está voltando”.

O apresentador Felipe Andreoli, empolgado, também deixou um comentário na publicação: “Vamoooo”. Quem também deixou um comentário, foi a ex-participante de A Grande Conquista 2, Anahí Rodrighero: “Ansiosa por essa estreia!”.

Um internauta avisou: ‘Contando os dias’. Enquanto outro deixou claro: ‘Ansiosa para o dia 28′.

Veja a publicação:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia na tela da RECORD no dia 28 de abril.

