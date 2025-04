Felipe Andreoli e Rafa Brites surpreendem a web em jogo revelador Casal mostrou que realmente está mais do que pronto para apresentar a nova temporada do Power Couple Brasil, que estreia dia 28 de abril Esquenta|Do R7 02/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/04/2025 - 02h00 ) twitter

O casal power de apresentadores provaram que arrasam nos conhecimentos sobre a relação! Reprodução/Instagram

Quem disse que o casal de apresentadores mais power de todos também não passa por testes? Recentemente, Felipe Andreoli e Rafa Brites, que estarão no comando do Power Couple Brasil 7, participaram de um “mini game” no qual tinham que responder perguntas sobre a relação. Eles arrasaram e surpreenderam com a sintonia em algumas respostas!

É óbvio que os fãs do programa e do casal foram até os comentários deixar registrado vários elogios únicos e cheio de carinho:

“Eles são um casalzão! Muito carismáticos!”, elogiou uma. “Melhor acerto da televisão em 2025″, exaltou outra.

“Casal perfeito para o Power Couple”, escreveu mais uma fã.

‌



Quer saber em quais perguntas Felipe e Rafa mostraram que se conhecem bem e estão preparados para apresentar o reality? Confira o vídeo abaixo:

Ansioso para a competição de casais mais divertida da televisão brasileira começar? Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia na tela da RECORD no dia 28 de abril.

Veja também: relembre os casais que venceram o Power Couple Brasil

