'A briga por causa de comida é violenta', diz Adriana sobre divisão dos alimentos | Power Couple

A Mansão Power recebeu novas alimentos nesta quinta-feira (12). Com isso, a divisão de comida aconteceu mais uma vez. Na área externa, Dhomini levou para Nat, Eike, e Adriana uma parte do que ele preparou. "A briga por causa de comida é violenta, eu estou chocada", disse Adriana. Eles ainda falaram sobre as justificativas usadas pelos adversários durante a formação da DR.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.