'A casa está dividida e ele escolheu o lado dele', diz Silvia sobre Eike | Power Couple

A conversa seguiu firme entre Silvia, Carol e Tali no quarto da judoca na parte da manhã desta quinta-feira (12). Silvia apontou algumas atitudes e incoerência nos votos de Nat e Eike e Tali falou sobre como está definida a divisão na casa: "A casa está dividida e ele escolheu o lado dele, poderia ter ficado neutro", complementou Silvia sobre Eike.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.