'A convivência é o jogo mais difícil desse programa', opina Everton para Nat e Eike | Power Couple

Na tarde deste sábado (17), na área externa da Mansão, Emilyn e Everton conversaram com Nat e Eike. Durante o papo, os casais alinharam alguns pontos sobre aproximação e convivência. “O jogo não é só as provas, o jogo é a convivência”, afirmou Everton. Emilyn completou: “É muito difícil você manter e sustentar um personagem aqui dentro, não tem como.” Eles também comentaram que gostam um do outro.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.