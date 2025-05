'A gente não está aqui para falar o que você quer ouvir', diz Adriana para Cris | Power Couple

No início da tarde desta quinta-feira (29), na área externa da Mansão, Adriana contou para Dhomini, Emilyn e Everton sobre a conversa que teve com Cris. A esposa de Kadu questionou quem é prioridade para eles. "Não posso tomar partido de uma briga que não foi minha", disse Adriana, que ainda fez questão de sustentar que ela e Dhomini não estão ali para falar o que Cris gostaria de ouvir. E Emilyn completou: "Fala o que quer, escuta o que não quer, em todos os aspectos".



