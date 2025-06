‘A gente não está tão confiante desta vez’, diz Everton sobre DR | Power Couple

Everton acredita que não voltará para a Mansão Power após a DR desta quinta-feira (5). Em conversa com Eike, o apresentador avaliou como fortes os adversários que completam a berlinda junto com ele e Emilyn. “A gente não está tão confiante desta vez, porque são dois casais bem fortes e que tem um embate muito grande”, disse.



