'A gente não fez traição com ninguém', opina Fran sobre primeira votação da temporada | Power Couple

No fim da noite do sábado (3), na área externa da Mansão Power, aconteceu mais uma conversa em grupo sobre a primeira votação da DR desta temporada. Na ocasião, o casal Tali e Rafa recebeu seis votos. “O voto é só um voto”, analisou Gi Prado. “Não quer dizer que odeia”, complementou ela. “A gente não fez traição com ninguém”, opinou Fran. “Todo mundo sabe aqui que veio para um jogo”, lembrou Cris. “O difícil é justificar se você não tem nada contra”, pontuou Kadu.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.