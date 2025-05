'A gente não joga junto', diz Carol sobre relação com Silvia, André, Talira e Rafa | Power Couple

Na sala da Mansão Power, neste sábado (17), Carol compartilhou com Radamés e Talira sua visão de jogo sobre a atual divisão da casa. “A gente está junto, os três casais, só por convivência. A gente não joga junto”, pontuou a judoca, referindo-se a ela e Radamés, Talira e Rafa, e Silvia e André. Carol também destacou que não quer que essa proximidade seja interpretada como a formação de um grupo.



