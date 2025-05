'A gente nunca perde em falar a verdade', opina Everton em conversa com Emilyn | Power Couple

Durante uma conversa com Emilyn na manhã deste domingo (18), no quarto Cupuaçu, Everton compartilhou com a esposa sua opinião sobre manter em sigilo algumas informações do jogo. “Acho que a gente nunca perde em falar a verdade”, disse ele. “A gente também não perde em controlar a língua dentro da boca”, rebateu a cirurgiã-dentista.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.