'A gente sabe quem está com a gente desde o começo', diz Tali sobre votos | Power Couple

Na manhã desta quinta-feira (12), em meio às conversas sobre o Dia dos Namorados, os casais repercutiram a formação da DR da noite de quarta (11). Tali e Silvia comentaram as prioridades de votos: "A gente sabe quem está com a gente desde o começo e quem chegou depois", disse a produtora. Já Silvia completou: "A gente vai protegendo até o final, mas chega uma hora que não tem como", sobre o futuro do jogo. Os casais ainda se divertiram brincando sobre a futura divisão dos quartos quando restar apenas os aliados.



