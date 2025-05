‘A gente tá tentando gostar dela também’, comenta Neguinho sobre Talira | Power Couple

No final do dia desta quarta-feira (30), os participantes se juntaram na varanda da Mansão Power para conversar um pouco sobre estratégia e jogo. Quando a participante Talira passou pela barraca na varanda comentaram como gostam dela, mas acreditam que às vezes a participante não acredita nisso. Além disso, os competidores falaram sobre os tratamentos durante o jogo e como as alianças são formadas a partir da afinidade.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.