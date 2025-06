‘Acho que o Eike está entrando na sua cabeça’, afirma Victor para Cris | Power Couple

Na tarde dessa segunda-feira (23), o grupo de Carol e Radamés se reuniu na Suíte Romã para discutir o veto de Nat e Eike na Prova dos Casais. Rayanne e Victor afirmaram que a escolha se deu pelo fato do Casal Eikos ter um histórico de bons desempenhos nos desafios até agora. Durante a conversa entre os aliados, Rayanne chegou a citar que Cris e Kadu não têm se saído muito bem na Prova dos Casais, mas a influenciadora fitness não gostou de ser apontada no debate e disse que o grupo sempre desacredita dela e de seu companheiro nas provas.



