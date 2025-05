'Acho que vai dar briga ainda', opina Emilyn sobre divisão de ovos | Power Couple

Na manhã desta sexta-feira (02), enquanto tomavam café da manhã na cozinha, Emilyn opinou sobre a divisão de ovos entre os casais. “Acho que vai dar briga ainda”, disse ela. De acordo com as últimas contas feitas pelos participantes, o limite diário por casal será de três unidades.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.