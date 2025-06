Adriana acredita que Rayanne e Victor forçam imagem para o público | Power Couple

Em uma conversa no Quarto Jaca, Adriana comentou com Nat e Eike que acredita que Rayanne e Victor sejam um casal forçado. Ela citou como exemplo o pulo que a dupla deu na piscina para comemorar a volta da DR. A corretora de imóveis disse que, provavelmente, foi algo pensado para agradar as câmeras, passar uma visão diferente deles para o público. Eike também comentou sobre toda a confusão entre eles envolvendo a calcinha de Nat e de como Victor usou o último Quebra-Power para abordar o assunto de novo.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.