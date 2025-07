Adriana afirma que Ray compactua com jogo sujo de Carol: 'Ela é da mesma laia' | Power Couple

Enquanto tomavam café da manhã nesta terça-feira (8), na cozinha da Mansão Power, Dhomini relatou para Adriana uma interação que teve com Rayanne e Victor ainda cedo. "Falei 'bom dia' para o casal e só o Victor respondeu", contou ele. A corretora de imóveis então criticou a postura da atriz e sua relação próxima com Carol. "Quem compactua com jogo sujo, faz jogo sujo também", disse ela. Adriana ainda afirmou que Ray compactua com tudo o que a judoca faz. "Ela é da mesma laia", acrescentou.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.