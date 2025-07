Adriana alfineta ajuda de rivais na limpeza: ‘Em dia de DR, eles dão uma aparecida’ | Power Couple

A conversa na área externa da Mansão foi sobre a limpeza dos banheiros. Adriana contou para Nat e Eike nesta manhã de quarta (2), sobre a sujeira que encontrou no banheiro e reclamou da falta de ajuda dos rivais, apontando que apenas quando dão toque, Radamés ajuda a limpar: "O de vez em quando é uma vez no no mês, banheiro suja todo dia", disse Adriana. E seguindo a conversa com Eike, Adriana lembrou: "Em dia de DR eles dão uma aparecida, né?", disse Adriana em concordância com Nat e Eike.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.