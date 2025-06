Adriana comenta personalidade de Victor e afirma: ‘Ele muda para agradar o outro’ | Power Couple

Ainda do lado de fora da Mansão, Adriana deu sua opinião sobre a postura de Victor no jogo. Ela comentou da mudança de personalidade e de caráter do ator de acordo com sua estratégia, quando convém ser de uma maneira para agradar alguém em especifico. A corretora de imóveis também revelou para seus aliados que aprendeu a se expressar melhorar no programa.



