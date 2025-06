Adriana comenta que não consegue tratar os rivais com indiferença | Power Couple

Enquanto se arrumava para a festa desta sexta-feira (20), Adriana comentou com o marido sobre querer acreditar em uma mudança de comportamento dos rivais. Ela ressaltou que, apesar de todos os ataques vindos dos adversários, ela não consegue tratá-los com indiferença. Dhomini deu sua opinião e afirmou que os inimigos estão sendo falsos com ela e comentou que algumas pessoas ainda não comem a comida preparada por ela.



