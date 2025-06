Adriana critica argumento de Victor ao rebater fala de Eike | Power Couple

Na manhã desta segunda-feira (30), Adriana criticou a postura de Victor durante o Quebra-Power do domingo (29). A corretora de imóveis reprovou o fato de o ator ter usado o diagnóstico de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) para rebater um comentário feito por Eike durante a dinâmica. "Tudo ele pode fazer, porque é culpa do TDAH", reclamou a esposa de Dhomini.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.