Adriana desaba em lágrimas antes da DR | Power Couple

Em conversa na Suíte Power, Adriana disse que se esforçou muito para estar alí [Mansão Power] e que merece voltar por toda a trajetória que fez no programa até agora. A corretora de imóveis disse também que, se caso voltar, mudará sua postura. "Se eu voltar, não vou deixar passar nada. Eu não vou deixar passar uma encarada", prometeu Adriana. "Aconteça o que acontecer, você tem que ser forte", disse Ana Paula para apoiar a amiga.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.