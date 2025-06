Adriana desabafa com Everton: 'Sei que o público não vai saber separar' | Power Couple

No fim da manhã deste domingo (01), à beira da piscina, Adriana desabafou com Everton sobre seus temores em relação ao julgamento dos espectadores do reality show sobre as atitudes de Dhomini. “Eu sei que o público não vai saber separar”, disse a corretora de imóveis. “Eles não têm a visão que a gente tem aqui dentro”, acrescentou ela. O apresentador, então, aventou a possibilidade de que, caso Adriana e o marido sejam eliminados na próxima DR, seja por outro motivo. “É ruim do mesmo jeito”, respondeu ela. Adriana também comentou sobre seu jogo. “Em nenhum momento eu pensei em recalcular a minha rota”, afirmou.



