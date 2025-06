Adriana desaprova atitudes de Carol no jogo | Power Couple

Adriana compartilhou com Everton sobre o que ela achou da postura de Carol na formação da última DR. A corretora de imóveis citou algumas das situações em que não gostou da atitude da judoca, como não ter aceitado o pedido de desculpas do marido. Por fim, Adriana afirmou que Carol é uma pessoa cruel.



