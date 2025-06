Adriana, Dhomini e Eike analisam as fotos de todos os participantes de Power Couple

Na sala, Eike perguntou para Dhomini se ele percebeu quantos "X" já tinham nas fotos da parede. Dhomini, então, foi até a parede e começou a analisar as fotos de todos os casais do game. "Nós quatro somos os únicos que estamos unidos com as esposas", disse Dhomini. Juntamente com Adriana, Dhomini e Eike analisaram as fotos de Tali e Rafa, Carol e Radamés.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.