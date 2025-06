Adriana, Dhomini, Nat e Eike repercutem voto e justificativa de Cris e Kadu | Power Couple

No fim da manhã desta quinta-feira (5), na área externa da Mansão Power, os casais Adriana e Dhomini e Nat e Eike repercutiram o voto e a justificativa de Cris e Kadu na formação da DR desta semana. “Cada vez mais eu vejo nas atitudes deles que o jogo está acima de qualquer pessoa aqui dentro. O dinheiro está acima de qualquer relacionamento”, opinou a influenciadora sobre a postura dos adversários. O ator também expressou surpresa com o voto recebido, uma vez que considerava Cris e Kadu como amigos no jogo.



