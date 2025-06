Adriana diz que Carol provoca adversários: 'Quer fazer alguém explodir' | Power Couple

Após ouvir o desabafo de Emilyn na varanda durante a manhã desta segunda-feira (2), Adriana foi conversar com o Everton. A corretora de imóveis deu conselhos para o apresentador de rodeio e criticou o comportamento de Carol no jogo, dizendo que a judoca está "armando para fazer alguém explodir".



