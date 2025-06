Adriana e Carol discutem durante o Quebra-Power | Power Couple

Carol e Radamés foram apontados por Adriana e Dhomini no Quebra-Power, que será transmitido na segunda-feira (23). No momento de tréplica, a judoca falou do fato de que todos que estavam ao redor do casal foram eliminados, e ressaltou que a corretora de imóveis tem um jeito manipulador. Adriana rebateu, dizendo que está jogando com a verdade dela, que está sendo quem ela é fora do jogo e afirmou que não mudou em nenhum momento, independentemente de voto ou resultado de DR. Por fim, discutiram mais uma vez sobre o embate entre Carol e Dhomini.



