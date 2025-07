Adriana e Dhomin afirmam que se sentem manipulados por Carol | Power Couple

As consequências do Quebra-Power do último domingo (6) ainda seguem ditando os sentimentos dos participante. Em conversa no quarto Uva, Adriana disse que se sente trouxa ao perceber que Carol, aos olhos dela, é fria e calculista. "É tão calculada a ação deles, que ela nem muda a cara quando gritam com ela [...] A não ser que falem verdades", disse a influenciadora.



