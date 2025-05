Adriana e Dhomini choram ao ver mensagens de filhos | Power Couple

Adriana e Dhomini se emocionaram ao ver vídeos de familiares e amigos na manhã desta sexta-feira (30) na Suíte Power. O novo Casal Power chorou muito quando assistiu aos vídeos com as mensagens enviadas pelos filhos.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.