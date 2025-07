Adriana e Dhomini relembram início do confinamento: 'Outra visão de reality show' | Power Couple

Ainda na área externa da Mansão Power, na tarde desta quarta-feira (9), Adriana e Dhomini relembraram o início do confinamento. “Sabia que deu uma saudade da primeira semana?”, confessou a corretora de imóveis. “Todos simpáticos com todos”, recordou o empresário. “Até eles identificarem quem eram os mais legais e os mais inteligentes”, ponderou Adriana. Ela afirmou que, a partir dessa identificação, as confusões entre os casais começaram. “Quem veio com estratégia de jogo, veio com esse pensamento”, disse. Dhomini então afirmou que suas amizades com Emilyn, Everton, Ana Paula e Antony aconteceram pois ele gostou deles. “Eu tinha outra visão de reality show”, revelou Adriana, que depois compartilhou qual era sua expectativa para o Power Couple.



