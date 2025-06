Adriana e Everton analisam a brincadeira de Victor envolvendo uma peça íntima | Power Couple

Em uma conversa do lado de fora da Mansão, Dhomini comentou com sua esposa e o casal raiz sobre encarar Rayanne e Victor em uma DR. Adriana aproveitou o momento para criticar a brincadeira que Victor fez com Nat. Everton também deu sua opinião sobre a situação.



